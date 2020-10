Poliția intensifică acțiunile de control privind respectarea regulilor de protecție sanitară, în Capitală: „Scopul nu este să aplicăm amenzi”

Polițiștii din București vor intensifica activitățile de control, pentru a verifica dacă sunt respectate regulile de protecție sanitară, a precizat Ciprian Romanescu, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei.

București: Poliția intensifică acțiunile de control privind respectarea regulilor de protecție sanitară

„În acest sens poliţiştii vor acţiona în principalele zone ale Capitalei - în toate sectoarele atât în mijloacele de transport subterane, dar şi de suprafaţă, în centrele comerciale, în magazine, precum şi în spaţiile aglomerate care de obicei au fost identificate ca fiind terase, discoteci, baruri şi restaurante. Activităţile de control vor fi efectuate cu suportul Jandarmeriei, Poliţiei Locale, Direcţiei de Sănătate Publică, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Inspectoratului Teritorial de Muncă. Scopul acestor acţiuni nu este să aplicăm amenzi dar nu vom tolera nicio abatere de la lege. Rugăm cetăţenii să respecte normale legale în vigoare privind pandemia de COVID-19. În acest sens le recomandăm să poarte mască în spaţiile unde acest lucru este obligatoriu, în magazine, în mijloace de transport în comun, în spaţii închise, la locul de muncă. Totodată, să păstreze distanţarea socială şi în situaţia în care organizează evenimente să ţină cont de numărul maxim prevăzut de lege pentru participanţi la aceste evenimente", a afirmat inspector principal de poliţie Ciprian Romanescu, potrivit Agerpres.

Oficialul susține că scopul polițiștilor este acela de a-i face pe oameni să conștientizeze „viaţa şi sănătatea sunt cele mai importante”, nu să aplice amenzi.



„Scopul nostru nu este să sancţionăm, nu este să aplicăm amenzi, dar dorim ca toate persoanele să conştientizeze că viaţa şi sănătatea sunt cele mai importante. Suntem la datorie şi vom aplica legea în spiritul şi litera ei", a mai subliniat el.

România a trecut de 134.000 de cazuri confirmate de COVID-19, de la izbucnirea crizei sanitare

Bilanțul prezentat sâmbătă de către Grupul de Comunicare Strategică a consfințit o nouă zi cu peste 2.000 de cazuri noi de COVID-19 la nivel național. De la debutul pandemiei, România a ajuns la un număr total de 134.065 de îmbonăviri confirmate.

Distribuția cazurilor confirmate, per județe, arată în felul următor: Alba 1.962 de îmbolnăviri depistate de la începutul crizei (34 de cazuri noi); Arad 2.823 (49); Argeș 5.564 (3), Bacău 4.819 (98); Bihor 3.703 (32); Bistrița-Năsăud 1.560 (19); Botoșani 1.720 (12); Brașov 6.277 (77); Brăila 2.446 (13); Buzău 2841 (18); Caraș-Severin 1.425 (19); Călărași 863 (8); Cluj 3.648 (82); Constanța 3.118 (70); Covasna 1.289 (4); Dâmbovița 4.160 (50); Dolj 2.989 (50); Galați 4.381 (22); Giurgiu 1.182 (14); Gorj 2.054 (32); Harghita 1.081 (24); Hunedoara 2.415 (8); Ialomița 1.318 (36); Iași 5.430 (172); Ilfov 3.541 (42); Maramureș 2.162 (23); Mehedinți 1.444 (8); Mureș 1.983 (45); Neamț 3.477 (148); Olt 1938 (29); Prahova 6.104 (77); Satu Mare 768 (23); Sălaj 774 (14); Sibiu 2332 (54); Suceava 6.741 (92); Teleorman 1.475 (79); Timiș 4.228 (99); Tulcea 942 (13); Vaslui 3.264 (101); Vâlcea 2.449 (52); Vrancea 2.753 (13). Capitala are 18.491 per total, dintre care 206 noi. Pentru alte 131 nu este precizată nicio zonă a țării.