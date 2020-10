Comisar-șef Cristi Gheorghe, despre hoții prinși în flagrant când încercau să arunce un bancomat în Vrancea: Au acționat profesionist, și-au făcut „studiile” în străinătate. Sunt cercetați și pentru fapte din exteriorul granițelor (VIDEO)

Cele patru persoane prinse în flagrant când încercau să arunce în aer un bancomat din comuna Vulturu, județul Vrancea, mai sunt suspectate și pentru alte fapte similare în interiorul României, dar și pentru unele din exteriorul granițelor, a precizat comisarul-șef Cristi Gheorghe, directorul adjunct al Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

