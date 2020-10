Poliția Română, despre controalele făcute de agenți în civil: Nu ne dorim să fim ”polițiștii răi” și nici să dăm amenzi. În această pandemie nu suntem în tabere diferite -  Poliția versus cetățeni! (VIDEO)

Poliția Română vine cu precizări după apariția informației potrivit căreia aproximativ 20% dintre polițiști vor patrula în civil și vor amenda cetățenii și firmele care nu respectă regulile de protecție sanitară și distanțare. Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt al Poliției Române, a declarat marți că, în contextul pandemiei de coronavirus, polițiștii și cetățenii nu sunt în tabere diferite, iar scopul agenților nu este acela de a da amenzi, însă este nevoie să fie aplicate sancțiuni în cazurile celor care ignoră normele instituite de autorități.

"Aș dori în primul rând să vă spun că în această pandemie nu suntem în tabere diferite: Poliția versus cetățeni!

Dimpotrivă, suntem împreună și trebuie să respectăm măsurile de protecție sanitară, pentru că numai astfel putem diminua impactul COVID-19 asupra noastră.

Având în vedere numărul de cazuri de COVID-19 înregistrate, la nivel național, pentru prevenirea și combaterea infectării cu noul Coronavirus, Poliția Română, împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, alături de Poliția Locală și cu suportul Direcțiilor de Sănătate Publică, a Agenției Naționale Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și a Inspectoratului Teritorial de Muncă, intensifică activitățile de verificare a modului în care se respectă prevederile Legii nr. 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Din experiența acțiunilor desfășurate până în prezent, s-a constatat faptul că, în unele cazuri, oamenii respectă aceste măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, doar la vederea forțelor de ordine.

Nu ne dorim să fim «polițiștii răi» și nici să dăm amenzi, dar atunci când oamenii nu înțeleg că încercăm să depunem toate eforturile pentru a-i proteja, trebuie să luăm și altfel de măsuri, pentru ca legea să fie respectată”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Române.

Referindu-se la verificările care vor fi făcute de polițiști în civil, Georgian Drăgan a precizat că nu este prima dacă când în România au loc acțiuni de acest fel și a dat ca exemple „controalele efectuate la societăți comerciale, pe linie de economic, verificări în ceea ce privește comerțul stradal ilicit, precum și alte activități specifice muncii de poliție”, efectuate de agenți fără purtarea uniformei.

”Este o vorbă românească: Ne furăm singuri căciula!

Este adevărat, poate nu primiți o amendă, dar riscul la care vă expuneți dumneavoastră și cei din jur este foarte mare! (...)

Oamenii trebuie să înțeleagă faptul că rolul acestor activități nu este neapărat acela de a aplica sancțiuni, ci de a explica oamenilor necesitatea respectării tuturor normelor de protecție sanitară.

Sănătatea și viața dumneavoastră sunt cele mai importante și vă rugăm să fiți responsabili!

Polițiștii, împreună cu toate instituțiile implicate în acțiunile de verificare, vor continua activitățile, așa cum au făcut și până acum.

Vă recomandăm să păstrați distanțarea fizică, să purtați masca de protecție, să respectați modul de organizare a evenimentelor și să nu vă expuneți inutil la riscuri”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Poliției Române.

