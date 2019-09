Poliția Română, precizări despre descinderea de la casa familiei Melencu: Mandatul de aducere, eliberat de Tribunalul București

Poliția Română face precizări cu privire la desciderea de la casa familiei Luizei Melencu, unde au avut loc scene extrem de tensionate vineri după-amiază. Polițiștii au încercat să pună în aplicare un mandat de aducere pe numele Monicăi Melencu, mama Luizei, însă femeie a refuzat să meargă la audieri.

"Mandatul de aducere pe care îl pun în executare colegii de la Dolj este eliberat de Tribunalul București, Secția I Penală. Polițiștii și jandarmii acționează în baza articolului 266 Cod Procedură Penală", precizează Poliția Română, într-un comunicat de presă.

Potrivit articolului 266 din Codul de Procedură Penală, Executarea mandatului de aducere: ”(1) Mandatul de aducere se execută prin organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare şi organele de ordine publică. Persoana căreia i se încredinţează executarea mandatului transmite mandatul persoanei pentru care acesta a fost emis şi îi solicită să o însoţească. În cazul în care persoana indicată în mandat refuză să însoţească persoana care execută mandatul sau încearcă să fugă, aceasta va fi adusă prin constrângere. (2) În vederea executării mandatului emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de instanţa de judecată, organele prevăzute la alin. (1) pot pătrunde în locuinţa sau sediul oricărei persoane, în care există indicii că se află cel căutat, în cazul în care acesta refuză să coopereze, împiedică executarea mandatului sau pentru orice alt motiv temeinic justificat şi proporţional cu scopul urmărit. (3) Dacă persoana arătată în mandatul de aducere nu poate fi adusă din motive de boală, cel însărcinat cu executarea mandatului constată aceasta într-un proces-verbal, care se înaintează de îndată organului de urmărire penală sau, după caz, instanţei de judecată”.

Totul se întâmplă în condițiile în care mama Luizei a fost amendată, joi, cu suma de 5.000 de lei pentru că a refuzat prelevarea de probe biologice în vederea unei noi expertize ADN.

"Dincă mi-a luat fata, DIICOT îmi ia banii! Să mă ia şi pe mine Dincă, ca să pot să le plătesc banii procurorilor! În şase luni, de când a dispărut Luiza, ce adevăr am aflat? Mi-e ruşine că trăiesc în România! Trei luni şi jumătate m-am dus la porţile DIICOT şi mi-au spus că n-au nicio pistă. Ce încredere să mai am eu în DIICOT? Nu mai am nicio întredere", a spus Monica Melencu la România TV.