Poliția Română vine cu noi ”clarificări” în legătură cu întâlnirea dintre șefii instituției și interlopi: Chestorul Liviu Vasilescu a coborât în stradă să rezolve problema pentru că nu am avut altă soluție care să garanteze succesul operațiunii

Poliția Română vine cu noi explicații în legătură imaginile din care reiese că ofiţeri de rang înalt din cadrul instituției s-au întâlnit cu Elvis Pian şi reprezentanţii Clanului Duduianu, în noaptea de 8 spre 9 august, pentru a negocia condiţiile de înmormântare a interlopului Emi Pian. După ce au declarat în urmă cu câteva zile, prin vocea secretarului de stat Bogdan Despescu și a șefului Poliției Române, Liviu Vasilescu, că demersul a fost unul absolut legal și instituția nu a negociat siguranța cetățenilor cu nicio persoană, reprezentanții Poliției transmit, din nou, că în acest caz toate operațiunile s-au desfășurat cu respectarea legii, iar chestorul Liviu Vasilecu ”și-a făcut datoria în mod eficient, rezolvând o problemă complicată”.

Poliția Română, noi precizări despre întâlnirea dintre șefii instituției și interlopi în care s-au discutat condiţiile de înmormântare a interlopului Emi Pian

”Poliția Română a procedat legal, corect, conform tuturor normelor în vigoare, care nu sunt aplicate în cazuri de criză doar în țara noastră, ci și pe plan internațional.În orice situație de această natură, analizezi și pui în aplicare soluția cea mai eficientă, astfel încât să primeze protejarea vieții și integrității persoanelor. Nu o spunem doar noi, ca să ne scuzăm sau justificăm acțiunea, ci o spun experții în managementul crizelor, conform regulilor de tactică polițienească și culegere de informații, ce se aplică și-n alte state cu experiență în managementul acestui gen de evenimente”, se arată comunicatul prin care Poliția Română anunță că vine cu clarificări în urma unor întrebări apărute în spațiul public.

Referitor la modul în care s-au desfășurat evenimentele legate de înmormântarea interlopului Emi Pian, reprezentanții Poliției precizează că, potrivit legii, instituția ”nu aplică măsuri de sancționare pe acest domeniu”.

Întregul eveniment a fost analizat din două perspective: limitarea răspândirii noului coronavirus, respectiv și împiedicarea producerii unor acte de violență, de natură să afecteze grav ordinea publică.

Totodată, reprezentanții instituției precizează că fenomenul clanurilor de interlopi nu este unul nou, iar ”de-a lungul timpului au fost organizate ample operațiuni de destructurare a acestora”. Recenta răfuială dintre interlopii din București, soldată cu uciderea lui Emi Pian a scos însă la iveală, potrivit Poliției Române, „un aspect deficitar al organizării actuale”. Este vorba despre plecarea din rândul polițiștilor a numeroși profesioniști care impuneau respect și teamă în rândul interlopilor.

De ce a mers chiar șeful Poliției Române să negocieze cu interlopii

Acesta ar fi motivul pentru care, în noaptea de 8 spre 9 august, la întâlnirea cu membri ai clanului Duduianu a participat chiar Liviu Vasilescu, șeful Poliției Române.

”În consecință, am ajuns azi să discutăm de ce șeful Poliției Române a coborât în stradă să rezolve problema, tocmai pentru că în acel moment a fost singura soluție operativă eficientă, pe românește, nu am avut altă soluție care să garanteze succesul operațiunii. Trist, dar adevărat. (în mod concret, chestorul Vasilescu era în concediu timp de 5 zile, a fost rechemat urgent și a rezolvat problema în 5 ore, și oricum șeful Poliției Române nu era la prima lui "excursie în teren" de la preluarea mandatului). În concluzie, chestorul Vasilescu a fost singurul considerat ca având experiența necesară de a coordona operativ, nici nu s-a ascuns, nu a făcut nimic ilegal, acționând după "litera manualului" de tactică polițienească, pe care trebuie să–l cunoască orice polițist. (în plus, după cum ați observat, echipa operativă a știut tot timpul unde sunt camerele de luat vederi)”, se mai arată în comunicatul citat.

Poliția mai precizează că aceste aspecte nu au fost comunicate până acum pentru că „operațiunile de acest gen (...) nu pot fi publice decât la finalul investigațiilor”, iar ”orice informație care ar fi apărut în spațiul public ar fi putut compromite cercetările”. În plus, informațiile despre aceste operațiuni nu au fost făcute publice decât după apariția imaginilor în presă pentru că ”operațiunea Poliției nu s-a terminat după înmormântare”, iar întâlnirea dintre ofiţeri de rang înalt din cadrul instituției și interlopi a avut loc noaptea ”pentru că a fost un element surpriză”.

În cele din urmă, reprezentanții Poliției vin cu un răspuns și la întrebarea dacă chestorul Liviu Vasilescu ar trebui să-și prezinte demisia: ”Șeful Poliției Române și-a făcut datoria în mod eficient, rezolvând o problemă complicată, conform regulilor scrise sau cutumiale ale instituției noastre. Vom informa opinia publică despre toate detaliile finale ale acestui caz și promitem transparență totală. În același timp vom devoala în mod operativ și orice gen de manipulare dedicată unor scopuri de destabilizare a activității instituției noastre”.