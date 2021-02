Politicianul Samuel Calotă și soția sa, morți într-un accident produs în judeţul Braşov (VIDEO)

Politicianul Samuel Calotă, consilier al fostului ministru de Interne Gabriel Oprea, şi soţia sa au murit într-un accident de maşină produs în judeţul Braşov, informează B1 TV. Cei doi au lovit din plin un cap de pod. Cu o seară înainte, Calotă publicase pe Facebook versurile poeziei ”Plumb”, scrisă de George Bacovia.

Fost politician PDL, UNPR şi Pro România, Samuel Calotă a murit alături de soţia sa într-un accident groaznic produs pe DN 73, între localitaţile Tohanul Nou şi Râșnov. Se pare că accidentul a venit pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile de drum.

Astfel, bolidul condus de Calotă s-a izbit violent de un cap de pod. Când medicii au ajuns la fața locului, cei doi soţi erau inconştienţi. La scurt timp după aceea, a fost declarat și decesul.

Potrivit datelor furnizate de ISU Braşov, la locul accidentului au fost trimise trei echipaje SMURD, un echipaj fiind de terapie intensivă cu medic.

