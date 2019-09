Poliția a descins acasă la familia Melencu pentru a o sălta pe mama Luizei: Femeia refuză să meargă la audieri

UPDATE 17.00: Bunicul Luizei Melencu a amenințat că își dă foc.

UPDATE: Un echipaj de jandarmi a intrat în curtea familiei Melencu încercând să o ridice pe mama Luizei. Femeia a leșinat, iar bunicul Luizei a sunat la 112, solicitând ca o ambulanță să vină la fața locului.

Întreaga acțiune este filmata de reprezentanții Jandarmeriei.

Poliția a descins, vineri, acasă la familia Luizei Melencu pentru a pune în aplicare un mandat de aducere, emis de DIICOT Craiova. Monica Melencu, mama Luizei, refuză însă să meargă la audieri.

"Nu mă duc. Nu au ce să ne facă. Ne-a luat copilul și acum DIICOT ne ia cu forța", a declarat mama Luizei.

Totul se întâmplă în condițiile în care mama Luizei a fost amendată, joi, cu suma de 5.000 de lei pentru că a refuzat prelevarea de probe biologice în vederea unei noi expertize ADN.

"Dincă mi-a luat fata, DIICOT îmi ia banii! Să mă ia şi pe mine Dincă, ca să pot să le plătesc banii procurorilor! În şase luni, de când a dispărut Luiza, ce adevăr am aflat? Mi-e ruşine că trăiesc în România! Trei luni şi jumătate m-am dus la porţile DIICOT şi mi-au spus că n-au nicio pistă. Ce încredere să mai am eu în DIICOT? Nu mai am nicio întredere", a spus Monica Melencu la România TV.