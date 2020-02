Un adolescent, REŢINUT pentru că a lovit un poliţist în timp ce era încătuşat (VIDEO)

Un adolescent, în vârstă de 16 ani, a fost reţinut după ce a lovit în cap, cu cătuşele, un agent din Horezu, Vâlcea.

Mai precis, poliţistul a fost chemat să calmeze spiritele într-un local de la intrarea în Horezu, unde mai mulţi tineri s-au luat la bătaie şi au spart mai multe sticle şi pahare.

În momentul în care unul dintre agresori, un adolescent,urma să fie încătuşat acesta l-a lovit cu cătuşele în cap pe poliţist.

Lovitura i-a provocat mai multe răni bărbatului, care a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Acum, adolescentul care l-a lovit pe poliţist este anchetat pentru a se stabili dacă va fi acuzat de ultraj.

