Un polițist beat a provocat un accident spectaculos în mijlocul Ploieștiului! Omul se afla la volanul mașinii de serviciu, însă aburii alcoolului i-au dat simțurile peste cap așa că a intrat într-o intersecție deși semaforul era roșu, notează B1TV.

A fost lovit de un alt autoturism, iar autospeciala a ajuns cu roţile în sus în mijlocul străzii. Poliţistul este angajat al secţiei 4 din Ploieşti iar la testarea cu etilotestul ,rezultatul a indicat o alcoolemie de 0,31 la mie alcool pur în aerul expirat, în cazul polițistului.

Omul legii a scăpat nevătămat dar colegii lui au demarat o anchetă şi vor stabili ce sancţiuni va primi colegul lor care a urcat băut la volan.

