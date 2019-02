Caz ȘOCANT la Bacău: Un polițist a fost BICIUIT în plină stradă (VIDEO)

A încercat să oprească un scandal, însă a ajuns să fie bătut cu bestialitate. Este cazul unui poliţist din judeţul Bacău. Bărbatul se afla în afara programului şi a văzut cum mai mulţi tineri s-au luat la bătaie. A intervenit, însă a fost biciuit şi bătut cu pumnii şi picioarele de trei indivizi, informează B1 TV.

Polițistul aflat în timpul liber se deplasa spre casă cu maşina personală. La un moment dat însă, acesta a observat o altercaţie între trei tineri de etnie romă şi un bărbat.

Chiar dacă nu purta uniformă, poliţistul a oprit pentru a vedea ce se petrece, însă ce a urmat este de-a dreptul halucinant. Poliţistul a fost snopit în bătaie cu biciul de către cei trei scandalagii.

Între timp, prima victimă a atacatorilor a sunat la 112, iar la faţa locului au ajuns mai multe echipaje de poliţie şi jandarmerie pentru a calma spiritele.

Cei trei tineri cu vârste cuprinse între 20 şi 26 de ani nu au scăpat. Au fost reţinuţi şi duşi la secţia de poliţie, unde au fost audiaţi.

Între timp, poliţistul s-a deplasat singur la Spitalul din Buhuşi pentru a primi îngrijiri medicale.

În acest caz, autorităţile au deschis dosar penal pentru lovire şi alte violenţe şi distrugere.

