Poliția Română lovește din nou! Polițist beat și altul care doarme, surprinși la locul de muncă (VIDEO)

Un poliţist din Baia Sprie a fost surprins când dormea în timpul serviciului.

Agentul a fost fotografiat de un locuitor în timp ce se odihnea în maşina de poliţie.

Localnicul se afla prin zonă, când a observat o maşină parcată pe marginea unei curbe periculoase, din centrul oraşului. În autorism se afla un poliţist care dormea bustean.

Martorul susţine că barbatul sforăia şi nu părea să fie deranjat de nimic din jurul său.

Imaginile au făcut furori pe internet, spre deliciul oamenilor, şi au fost însoţite de mesajul "aşteptând pensia!".

