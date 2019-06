UPDATE: Bărbatul care l-a împușcat pe polițist se numește Marcel Ionel Lepa, iar pe numele său există un mandat de executare a pedepsei cu închsioarea pentru tâlhărie.

UPDATE: Polițistul împușcat a murit. Cel care a tras este un bărbat dat în urmărire generală.

Un polițist a fost împușcat în cap în timpul unui filtru, în județul Timiș, informează B1 TV. Incidentul a avut loc duminică după-amiază.

La ora transmiterii acestei știri, polițistul se află în stare gravă, iar echipele de prim ajutor îl resuscitează.

Totul s-a întâmplat la Recaș, în timpul unui filtru rutier. Cel care l-a împușcat pe bărbat nu a fost încă prins de polițiști.

Deocamdată nu sunt cunoscute împrejurările în care s-a produs acest accident.

