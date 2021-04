Polițist înjunghiat în Secția 9 din București/ Agresorul a transmis live incidentul: ”Intră să vezi cum spintec acum un polițist în două” (VIDEO)

Un polițist a fost atacat de un bărbat chiar în fața unei secției de poliție. Individul a scos un cuțit și l-a înjunghiat pe agentul de serviciu.

Agresorul, un bărbat de 28 de ani, a fost prins de poliţist cu ajutorulunui coleg, fiind apoi reţinut pentru ultraj. Atacatorul a transmis live pe Facebook, imaginile fiind însoțite de mesajul ”Poliția moare, stai să vedeți”.

Imaginile au fost puse făcute publice de Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual - SNPPC, care acuză că ”slăbirea autorității instituțiilor de aplicare a legii, în speța de față, a Poliției, prin varii moduri, conduce la comportamente violente din partea ":



”Intră să vezi cum spintec acum un polițist în două”, spune individul în înregistrare.

Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!

''În noaptea de 1/2 aprilie 2021, un bărbat de 28 de ani, din județul Ilfov, a intrat în curtea Secției 9 Poliție și cu un cuțit l-a atacat pe polițistul ce executa controlul accesului în sediul subunității.

În pofida faptului că a reușit să îl rănească pe polițist la un picior, acesta, cu sprijinul ofițerului de serviciu, l-a imobilizat pe bărbat.

Cel în cauză se află in custodia polițiștilor și a fost sesizată unitatea de parchet, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj. După administrarea probatoriului, procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a dispus reținerea bărbatului de 28 de ani.''

