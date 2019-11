Polițistul local care și-a înjurat un coleg de la Rutieră a primit o amendă de 1.300 de lei (VIDEO)

Agentul de la Poliția Locală a Sectorului 1 din București care și-a înjurat un coleg de la Rutieră a primit o amendă de la victima sa de 1.300 de lei, informează digi24.ro.

Poliţistul a scris în procesul verbal toate injuriile care susține că i-au fost adresate şi a trimis documentul angajatului de la Poliţia Locală.

Scandalul a izbucnit weekend-ul trecut, când poliţistul de la Rutieră a vrut să îl sancţionează pe agent pentru că ar fi parcat ilegal.

Ca să aibă dovadă că a fost insultat, polițistul de la Circulație a filmat tot scandalul.

