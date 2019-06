Scene scandaloase la Liceul Economic din oraşul Baia Mare.

Un elev de clasa a noua a bătut doi poliţişti, i-a înjurat, i-a batjocorit şi le-a rupt hainele. Când au văzut că situaţia le scapă de sub control, poliţiştii şi-au chemat ajutoare.

Imediat ce a ajuns la şcoală, elevul de 15 ani s-a comportat violent, spun profesorii. Când au văzut că tânărul a început să distrugă bunuri din sala de clasă, profesorii şi dirigintele au chemat poliţia.

În scurt timp, doi agenţi au venit la şcoală şi au încercat să îl calmeze pe elev.

La vederea polițiștilor, băiatul de 15 ani i-a înjurat şi chiar a sărit la ei, le-a rupt hainele şi i-a scuipat! În imaginile filmate cu telefonul de alţi elevi, se vede cum agenţii se luptă corp la corp cu elevul.

Când au văzut că nu reuşesc să îl calmeze, poliţiştii şi-au chemat colegii în ajutor. Abia au putut, cu toţii, să îl imobilizeze pe elev şi să-l bage în maşina poliţiei.

Adolescentul a fost audiat şi s-a ales cu dosar penal pentru ultraj, distrugere şi alte violenţe. Mai mult, elevul scandalagiu ar fi un cunoscut consumator de substanțe interzise. Acest lucru se va clarifica în urma analizelor toxicologice.

