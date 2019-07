Scene halucinante la Caracal, la o săptămână după dispariția Alexandrei, tânăra de 15 ani despre care se crede că ar fi fost ucisă de Gheorghe Dincă.

Anchetatorii au primit un "pont" și au început imediat să caute în zona învecinată cu locuința lui Gheorghe Dincă.

Miercuri la prânz, polițiștii din Caracal au verificat cel puțin o casă după ce au primit informaţii că Alexandra, tânara de 15 ani dispărută, ar fi închisă într-un pod.

Imagini cu oamenii legii alergând pe câmpuri, sărind garduri sau spărgând porți în căutarea Alexandrei au început să fie difuzate difuzate de televiziune de știri.

După ce au stat toată noaptea de joi și au așteptat până vineri dimineața în fața locuinței lui Gheorghe Dincă, polițiștii se dau acum de "ceasul morții" să o găsească pe tânăra dispărută, acceptând chiar informații de la "vrăjitoare".

"Faceți ceva, Alexandra trăiește, este în podul unei case, legată. La trei case de casa criminalului. O casă părăsită cu sălcii pletoase. Are și fân în pod este acolo. Faceți ceva sau va muri de foame sau de sete", a fost mesajul primit de o femeie care a anunțat poliția. Mesajul ar aparține unei "clarvăzătoare".

Mai mulți polițiști au căutat în împrejurimile casei lui Gheorghe Dincă, dar informația nu s-a confirmat.

Chiar Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, a dezmințit.

"Alexandra nu fost găsită. Nu a fost nicio locație găsită, în acest moment această informație nu este una veridică", a spus Cumpănașu.

Polițiștii au intrat și în locuința unui vecin al lui Gheorghe Dincă. Acesta spune că anchetatorii au căutat prin casă și prin pod.

"Vecinul nu intra la mine, iar eu nu intram la el. Nu suntem în relații bune și vă dați seama că se ferea de mine. Ați văzut care este adevărul, care este fața lui adevărată.

Normal că eu știam fața lui adevărată. Știam că este un om violent", a declarat vecinul lui Dincă.

Aveți mai jos modul în care polițiștii o caută în prezent pe Alexandra, la aproape o săptămână de la dispariția ei. De data aceasta, nu au mai așteptat niciun mandat...

