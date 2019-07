Direcţia Generală Anticorupţie din cadrul Ministerului de Interne a anunţat cercetarea a şapte poliţişti de frontieră de la vama Giurgiu sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită. Mai exact, aceştia sunt acuzaţi că ar fi primit bani de la şoferii de TIR pentru a nu verifica marfa sau pasagerii pe care îi tranportau.

Miercuri au avut loc mai multe percheziţii la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu – Rutier.

DGA susține că, în perioada ianuarie-mai 2019, agenții de poliție de frontieră suspecți au săvârșit infracțiuni de luare de mită care au constat în pretinderea și primirea unor sume de bani, de la conducătorii auto ai autovehiculelor ce au tranzitat frontiera, pe sensul de intrare în România, în legătură cu îndeplinirea / neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unor atribuții de serviciu în referire la efectuarea controlului de frontieră asupra persoanelor și/sau bagajelor (marfa din autovehicule).

În unele situații, polițiștii au pretins și primit sume de bani, pentru a nu constata contravenții/infracțiuni la regimul de frontieră săvârșite de către conducătorii auto.

