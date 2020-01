Puteri sporite pentru polițiști, de la finalul lunii. Schimbările din legislație (VIDEO)

Poliţiştii vor avea puteri sporite de la sfârşitul acestei luni. Aceştia nu trebuie să mai fie politicoşi sau să arate mandatul atunci când pătrund într-o locuinţă. Iar în cazul în care cetăţeanul refuză să se legitimeze, acesta poate fi amendat cu o sumă de trei ori mai mare decât în prezent, informează B1 TV.

De la sfârşitul acestei luni, poliţiştii vor avea mai multe puteri. Prin urmare, nu vor mai fi nevoiţi să arate mandatul atunci când vor pătrunde în locuinţele oamenilor. De asemenea, poliţiştii pot pătrunde în locuinţă fără acordul proprietarului pentru a prinde autorul unei infracţiuni sau dacă există informaţia că la faţa locului se află un terorist.

