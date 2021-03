Polițiștii anunță că unii protestatari de la metrou au fost sancționați. Bucureștenilor li se cere să respecte distanțarea socială / Mijloacele de transport în comun de la suprafață sunt supraaglomerate (VIDEO)

Polițiștii din București au transmis că au intervenit cu forțe suplimentare mai ales pe principalele artere din Capitală, dat fiind că transportul de suprafață e extrem de aglomerat din cauza protestului sindicaliștilor de la metrou. O parte dintre protestatari au fost identificați și sancționați și urmează să fie aplicate și alte sancțiuni dacă se constată încălcarea legii. Agenții i-au mai rugat pe bucureșteni să păstreze distanța socială. Asta deși mijloacele de transport în comun de suprafață sunt extrem de aglomerate.

„Forțele au fost suplimentate, au venit și polițiști de acasă, care sunt acum pe principalele artere. Ne așteptăm ca fluxul de persoane din mijloacele de transport de suprafață să fie foarte mare. Avem rugămintea și solicităm cetățenilor să țină cont de măsurile de distanțare socială, să poarte mască.

Scopul nostru nu e să amendăm, înțelegem situația. Și nouă ne-a fost greu să ajungem la locul de muncă.

Încercăm ca această situație să se remedieze cât mai repede. Venim în sprijinul cetățenilor să ajungă la destinație.

Le atragem atenția protestatarilor să respecte notmele în vigoare. O parte au fost identificați și sancționați. Dacă nu vor respecta măsurile, vor suporta consecințele”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei.

