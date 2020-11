Polițiștii au descins la mai multe locații din Argeș și Ilfov. Perchezițiile îl vizează și pe manelistul Dani Mocanu (VIDEO)

În această dimineață, poliţiştii argeşeni au descins la mai multe locaţii din Argeş şi Ilfov. Percheziţiile aflate în desfăşurare au legătură cu ultimul dosar în care este implicat manelistul Dani Mocanu. Este vorba despre un dosar în care, interpretuleste acuzat de rele tratament aplicate animalelor.

În aceste momente sunt trei percheziții în desfășurare și vorbim despre percheziții care îl vizează pe interpretul de manele Dani Mocanu. Polițiștii au deschis un dosar care îl vizează pe cântăreț, după ce în mediul online a fost publicat un videoclip, în care apare și un leu.

Internauții au remarcat că animalul ar fi avut mai multe răni și în cele din urmă au făcut mai multe sesizări. În aceste momente au loc mai multe percheziții, una dintre ele este la locuința interpretului, o alta la locuința celui care a filmat acel videoclip și o a treia percheziție are loc la studiul în care a fost filmat videoclipul.

Reamintim că a fost deschis un dosar penal, din oficiu, pentru infracțiunile de rele tratamente și împotriva animalelor. Imediat ce a fost deschis acest dosar, interpretul de manele a scris pe conturile de social media că esit probleme mai grave în țara aceasta și nu înțelege cum de au fost polițiștii interesați de leul din videoclipul lui. Mai mult decât atât, Dani Mocanu a precizat că leul trăiește mai sănătos decât foarte mulți dintre cei care îl critică.

Manelistul a scris un mesaj pe contul de Facebook, la puțin timp după ce i-a fost deschis dosarul penal pentru rele tratamente împotriva animalelor. „Sunt familii întregi care mor de foame în casă, sunt bătrâni care nu le ajung pensiile, sunt copii care nu le ajung alocațiile, sunt oameni care n-au un acoperiș asupra capului, trăim într-o țară în care avem mai multe biserici decât spitale. Mai nou acum ne-ați închis în casă și ați stopat toate fabricile rămânând țara fără locuri de muncă. Nu se ocupă nimeni de aceste probleme cu adevărat importante și v-ați găsit acum să vă interesați de leul din videoclipul meu. Vă asigur că leul trăiește mai bine decât voi toți și are tot ceea ce și-ar putea dori un animal și este perfect sănătos din toate punctele de vedere”, a scris manelistul pe Facebook.

Povestea îngrozitoare din spatele acestei fotografii. Nici după 30 de ani nu a fost deslușit MISTERUL(FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.