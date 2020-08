Polițiștii au descins la un concert al lui Vali Vijelie: Cântărețul a fost amendat în urma spectacolului susținut la un local de pe litoral (VIDEO)

Poliția a descins, vineri seară, la o terasa de pe litoral în timpul unui concert al lui Vali Vijelie. Oamenii legii s-au autosesizat după ce mai multe persoane s-au adunat în fața unei terase din zona Mamaia Sat pentru a urmări concertul cântărețului de manele. Atât Vali Vijelie, cât și administratorul localului au fost amendați.

Oamenii nu au mai ţinut cont de pandemie și au luat, din nou, cu asalt terasele de pe litoral. Aşa se face că numărul mare de persoane le-a atras atenţia poliţiştilor. Agenții au descins astfel la o terasa la care Vali Vijelie susținea un concert.

Totul s-a întâmplat vineri seară, în jurul orei 22.15. Potrivit martorilor, oamenii au ignorat regulile de distanțare și s-au strâns în fața scenei pentru a face poze și a primi autografe.

”Poliţiştii au folosit rampele autospecialelor din dotare, împreună cu avertismente verbale, pentru a dispersa mulţimea, iar persoanele prezente s-au conformat", au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanţa.

Astfel, administratorul localului s-a ales cu o amendă în valoare de 2.500 de lei pentru organizarea de petreceri şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor.

Amendat a fost și cântărețul. Vali Vijelie a primit o sancțiune de 1.000 de lei pentru tulburarea liniştii locatarilor prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare.

A MURIT TRAIAN BĂLĂNESCU! VESTEA TRISTĂ A ZILEI, ÎN ROMÂNIA!

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.