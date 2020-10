Polițiștii au ridicat 16 tablouri de valoare dintr-un târg din București. Lucrările aparțin unor artiști cunoscuți precum Luchian sau Ressu (VIDEO)

Mai multe tablouri valoroase, cel mai probabil furate de-a lungul timpului au fost recuperate de plițiști dintr-un târg de vechituri din Sectorul 6. Deocamdată nu se știe exact ce valoare au operele de artă, dar surse din cadrul anchetatorilor explică faptul că acestea aparțin unor pictori români precum Ștefan Luchian sau Camil Ressu.

„Astăzi, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, serviciul de Investigații Criminale, în acrod cu operațiunea desfășurată la nivel european, sub coordonarea Europol, pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor care aduc atingere patrimoniului cultural național mobil și imobil, în urma unei acțiuni de verificare a persoanelor care comercializează bunuri culturale mobile, desfășurată astăzi, 3 octombrie, într-un târg din Sectorul 6 au identificat doi bărbați care ofereau spre vânzare mai multe bunuri de semnificație culurală. Respectiv picturi realizate în diferite tehnici, pentru care nu aveau acte de proveniență și nici rapoarte de expertiză. (...) În acest sens s-a procedat la ridicarea a 16 picturi, posibil date din cea de-a doua jumătatea a secolullui XIX și prima jumătate a secolului XX. Atribuit, conform semnăturilor, unor artiști plastici cunoscuți, români dar și străini. Picturile au fost ridicate și urmează să fie expertizate de niște specialiști, ce urmează să stabilească perioada în care au fost făcute, dacă sunt reale și evident dacă reprezintă o valoare cu semnificație culturală”, Ciprian Romanescu, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei.

