44 de cetățeni din Turcia și Siria au fost depistați de către polițiștii de frontieră, în timp ce încercau să iasă ilegal din țară. Transportați într-un TIR, dar și într-un taxi oamenii încercau să ajungă în vestul Europei. Acum însă, atât transugii cât și șoferii vor fi cercetați de procurori.

Primii prinși de către polițiștii de frontieră din Timiși au fost patru sirieni. Aceștia au fost prinși într-un taxi, între localitățile Dumbrăvița și Cearmata. Câteva ore mai târziu, în aceeași zonă, în apropiere de Cearmata, la ieșirea de pe A1, polițiștii au oprti un autotren suspect, condus de un turc.

La controlul de rutină însă, în loc de marfa pe care trbuia să o transporte șoferul, el avea TIR-ul plin cu turci și sirieni.

Nu mai puțin de 40 de transfugi erau ascunși în camionul turcului. Migranții cu vârste cuprinse între 17 și 50 de ani nu aveau nici un act de identitate și dădeau semne că nici nu știau unde se află. Dădeau doar semne că își doresc să ajungă în vestul Europei. Acum, cei 42 de bărbați, o femeie și un minor care au fost identificați în cele două mijloace de transport, nu vor mai ajunge în Occident, ci vor fi cercetați penal pentru trecere ilegală a frontierei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.