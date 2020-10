Polițiștii din Iași au declarat din greșeală decesul unui bărbat. Când familia a venit la IML să îi identifice cadavrul a avut parte de șocul vieții

Caz straniu în Iași, după o gafă macabră făcută de polițiști care au declarat în mod greșit un deces. Un ieșean a fost declarat mort, însă când familia a fost chemată la IML să îi identifice cadavru a avut parte de șocul vieții.

Potrivit presei locale, Judecătorii ieșeni au fost rugați recent să anuleze documentele de constatare a decesului lui Ioan Moraru, un ieșean în vârstă de 66 de ani, declarat mort dintr-o greșeală a polițiștilor.

Direcția Locală de Evidență a Persoanei (DLEP) Iași – Serviciul de Stare Civilă a cerut magistraților din cadrul Judecătoriei să anuleze mențiunea de deces transcrisă pe marginea actului de naștere.

Astfel, judecătorii au admis solicitarea formulată de reprezentanții DLEP Iași.

„Instanța admite cererea formulată de către petenta DLEP Iași – Serviciul de Stare Civilă, în contradictoriu cu I.M., cu domiciliul în Iași. Anulează actul de deces din 29 iulie 2019, precum și mențiunea de deces transcrisă pe marginea actului de naștere”, au precizat magistrații ieșeni.

Cei de la DLEP Iași au apelat la judecători pe 4 martie 2020. Aceștia au precizat în instanță că, în urmă cu un an, Ioan Moraru a fost declarat decedat.

„Pe 29 iulie 2019 s-a prezentat la Serviciul de Stare Civilă Iași numitul C.P., din partea IML Iași, în vederea înregistrării decesului numitului I.M., prezentând certificatul medical constatator al decesului din 15 iunie 2019, copia actului său de identitate, adresa din 29 iulie 2019, dovezile eliberate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, declarația lui C.P., din care rezultă că nu a prezentat cartea de identitate a defunctului și adresa Secției IV de Poliție din 18 iulie 2019. Pe baza acestor documente a fost înregistrat decesul numitului I.M., fiindu-i eliberată delegatului adeverința de înhumare”, au precizat reprezentanții DLEP Iași.

„În vara anului trecut, am primit, în vederea efectuării unei autopsii, un cadavru al unui bărbat, lucru la care am participat efectiv. Ulterior, cadavrul a fost pus în frigider. Conform normelor legale, am așteptat 10 zile pentru a se interesa cineva de el. Mai apoi, am anunțat cu adresă Poliția, în vederea comunicării datelor de stare civilă a persoanei decedate și dacă are sau nu aparținători. Când am primit cadavrul a fost emisă de Poliție o ordonanță în vederea efectuării acestui demers cu datele de identificare ale pârâtului. Au venit aceleași date de identificare precum cele din ordonanța inițială. În cadrul aceleiași adrese se preciza că nu au fost găsiți aparținători, dar că, dacă vor fi găsiți, vor reveni cu informații”, a povestit C.P.