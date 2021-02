Polițiștii din Vaslui, bănuiți că își cresc artificial salariile pentru a avea pensii mai mari: Poliția Română face verificări la IPJ Vaslui (VIDEO)

În timp ce Guvernul anunță că bugetarii vor rămâne fără sporurile pe care le primesc în prezent, premierul Florin Cîțu susținând că unele sporuri sunt inutile, iar altele sunt acordare fără criterii de performanță, la Poliţia Judeţeană din Vaslui există suspiciuni că șefii instituției își măresc artificial salariile chiar în prag de pensionare ca să beneficieze astfel de pensii mai mari, potrivit vremeanoua.ro. Concret, practica ar fi aceea de îmglobare a orelor suplimentare în salariul pe ultimele șase luni. O echipă a Poliției Române va face un control la Inspectoratul de Poliție al județului Vaslui.

Potrivit sursei citate, unii dintre polițiștii din Vaslui ajung să aibă pensii mai mari decât salariile pe care le-au încasat. Asta pentru ca în ultimele șase luni înainte sa iasa la pensie, polițiștii își rotunjesc veniturile cu orele suplimentare lucrate în weekend

”Sporul orelor suplimentare lucrate în weekend, mai ales în ultimul an înainte de pensie, este metoda prin care polițiștii își rotunjesc salariile. Acestea sunt plătite cu 75% mai mult față de orele normale de lucru și, adunate, măresc salariul unui ofițer obișnuit, cu aproape 2.000 – 3.000 de lei. Cum pensiile speciale ale polițiștilor nu se calculează conform principiului contributivității, ci doar se face o medie a ultimelor șase luni, iar pensia reprezintă 80% din această valoare, e lesne de înțeles de ce se dă o bătălie pe viață și pe moarte ca pe ultima sută veniturile să se dubleze. În cazul în care intervin aceste ore suplimentare, pensiile urcă de la 6.000 de lei, la 8.000 de lei sau chiar 9.000 de lei în cadrul unui simplu ofițer, ori 14.000 de lei pentru un comandant”, se arată în articolul apărut în publicația locală.

Astfel, șeful serviciului de cabinet din cadrul IPJ Vaslui, Petru Vasilescu, este acuzat ca ar da libere preferențial și i-ar programa pe tura de weekend pe cei care ar urma să iasă la pensie, pentru a le mări astfel salariul.

Poliția Română a început să facă verificări în acest caz.

”Conducerea Poliției Române a dispus verificări, prin specialiștii Direcției Control Intern, urmând ca în baza verificărilor efectuate, să fie dispuse măsurile legale care se impun”, au transmis reprezentanții IGPR.

