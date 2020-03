Polițiștii locali din Sectorul 4 fac verificări, ZILNIC, la domiciliile persoanelor aflate în autoizolare sau carantină: (VIDEO, FOTO)

Carantina este obligatorie pentru cei care vin din zone de risc maxim, iar polițiștii locali din Sectorul 4 se asigură zi de zi că românii respectă regulile.

Cele 149 de persoane, aflate în autoizolare la domiciliu pe raza Sectorului 4, au fost din nou verificate de autorități în ultimele 24 de ore.

'În urma controalelor, la telefon și prin vizite în teren, toate cele 149 de persoane au fost găsite la domiciliile declarate.

Astfel de verificări au loc zilnic, pentru ca oamenii legii să se asigure că cetățenii care s-au întors în țară din zone de risc în privința infectării cu noul tip de coronavirus, COVID-19 sau au luat contact cu persoane posibil infectate, respectă recomandările specialiștilor privind izolarea socială și implicit, limitarea numărului de noi îmbolnăviri', anunță instituția condusă de edilul Daniel Băluță.

Cu ocazia verificărilor, agenții duc persoanelor aflate în autoizolare/carantină, saci menajeri speciali pentru colectarea deșeurilor posibil contaminate, care sunt duse mai apoi spre centrele autorizate de incinerare.

'Ulterior, aceste deșeuri vor fi preluate de către echipe de salubritate, dotate coresponzător, în pubele și mașini speciale pentru transportul substanțelor periculoase. Odată colectate, deșeurile sunt transportate, la o temperatură de -4 grade Celsius , la centrele de incinerare autorizate de la Craiova și Ploiești, pentru a fi distruse în mediu controlat', transmite Primaria Sectorului 4.

