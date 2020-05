Polițistul care l-a sufocat cu genunchiul pe George Floyd, un afro-american, a fost arestat. Acuzații de rasism și proteste violente în Statele Unite ale Americii (VIDEO)

Polițistul care l-a sugrumat cu piciorul pe afroamericanul George Floyd, în timp ce îl aresta, a fost încarcerat și acuzat de crimă. Ofițerul a fost identificat pe baza filmării care îl încriminează, ca fiind Derek Chauvin, timp ce alți 4 colegi ai lui au fost demiși din funcție.

Floyd trebuia să fie arestat luni, 25 mai, fiind acuzat că a folosit o bacnotă de 20 de dolari falsificată la un magazin. În momentul în care agenții l-au încătușat, a opus rezistență fizică, iar Chauvin a îngenuncheat pe gâtul lui timp de aproximativ 8 minute, timp în care bărbatul de 46 de ani, neînarmat și încătușat, nu a mai putut să respire.

"I CAN'T BREATHE" Heartbreaking clip showing the final moments of George Floyd has sparked outrage. The man was filmed pleading for his life as a Minneapolis police officer kneed on his neck and eventually killing him. #GeorgeFloyd #EricGarner #icantbreathe #PoliceBrutality pic.twitter.com/f1uI1LmOAH