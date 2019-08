Polițistul Dan Dumitrescu, despre cazul Caracal: Am auzit că fostul șef al IPJ Olt ar fi primit informații de la Rădoi că membri din clanul Oacă trebuie să vină să ia fetele din casa lui Dincă (VIDEO)

Polițistul Dan Dumitrescu, care a fost destituit de IPJ Olt pentru că ar fi stricat imaginea Poliției, a comentat, în direct pe B1TV, episodul din seara de 27 iulie, când se presupune că Alexandra Măceșanu ar fi fost omorâtă de Gheorghe Dincă.



„În data de 27 iulie, dacă nu ma înșel, am fost de serviciu, în fața casei lui Gheorghe Dincă, unde am asigurat fluidizarea traficului, întrucât serviciul rutier a acordat sprijin Biroului Rutier Caracal pentru fluidizarea traficului în zona respectivă. În momentul în care eram de serviciu, acolo, în fața casei, erau foarte mulți oameni strânși, de o parte și de alta a străzii, pe trotuare, și fără să vreau am auzit discuții, bineînțeles. Erau și oameni ai domnului Rădoi Remus, angajați ai firmei, în zonă. Din toate categoriile sociale, până la urmă. Cred că au fost peste 30.000 de oameni care s-au plimbat în perioada respectivă pe acolo, și din Dolj, și din Vâlcea, și din Craiova, erau foarte multe mașini”, a afirmat Dan Dumitrescu, în emisiunea „Actualitatea românească” moderată de Sorina Matei.



Polițistul a dezvăluit că, fiind în aceeași zonă cu evenimentul, a auzit că Nicolae Alexe, șef al IPJ Olt la acel moment, i-ar fi dat ordin polițistului pistol să nu intre în curtea lui Gheorghe Dincă, pentru că aflase de la Remus Rădoi, patron al unor firme de pază din Caracal despre care presa locală scria că ar avea legături cu lumea de la interlopă, că membrii clanului Oacă ar fi trebuit să apară din moment în moment să ia fetele din curtea principalului suspect.



„Oamenii din spatele meu discutau tot felul de chestii. N-am putut să nu aud lucruri. De aia le-am și reținut, pentru că discutau mai multe chestii. Tot felul de speculații. Erau și oameni ai domnului Rădoi Remus în zonă.



Sunt speculații. Eu nu am cum să susțin așa ceva, deci n-a fost o declarație a mea. Am auzit doar că domnul Alexe ar fi primit informații de la domnul Rădoi Remus că cei din clanul Oacă trebuie să vină să ia fetele de la Gheorghe Dincă de acasă. Asta discutau oamenii de acolo, în fața casei.



Da. Nici nu pot să spun cine a spus lucrul acesta, pentru că eram efectiv cu spatele. Nu mă uitam ostentativ, mai ales că erau oamenii lui Rădoi Remus acolo, iar el făcuse tot felul de acuzații în presă la adresa mea”, a adăugat Dan Dumitrescu.



Întrebat ce căutau oamenii lui Remus Rădoi acolo, polițistul Dan Dumitrescu a răspuns: „Nu știu să vă spun. Tot orașul era acolo. Am și evitat să mă uit ostentativ spre ei, pentru că toată lumea era revoltată acolo, pe polițiști, pe jandarmi. Adresau cuvinte și expresii jignitoare. De aceea n-am posibilitatea să spun exact persoana care a vorbit lucrul acesta”.

