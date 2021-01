Poluare crescută în București și Ilfov. „Am avut în unele momente și de șase ori depășiri” (VIDEO)

Aerul este toxic în București, dar și în județul Ilfov, de câteva zile. Poluarea este confirmată și de oficiali, dar cifrele furnizate de aceștia sunt mai mici, informează B1 TV. Oricum ar fi, aerul încărcat ne îmbolnăvește. Aceste particule se pot infiltra în căile respiratorii și în plămâni și pot provoca probleme de sănătate. România ar fi trebuit să vină până acum cu un plan concret de control al poluării, dar nu a făcut-o.

Un nou an, aceleați probleme de poluare în Capitală. La sfârșit de săptămână, aerul a fost din nou irespirabil. Măsurătorile independente arătau, de exemplu, pe o stradă din Sectorul 5, depășiri de aproape 600% pentru cele mai periculoase particule care ajung în plămânii oamenilor. În cele opt puncte de monitorizare a calității aerului din București și Ilfov s-au înregistrat valori de trei ori mai mari ca în mod normal.

Datele oficiale indică Titan și Cercul Militar ca zone unde s-au înregistrat depășiri ale poluanților, aproape triplu față de valoarea limită.

Autoritățile confirmă, constată, dar dau vina pe trafic și pe sistemele de încălzire.

„Este importantă gestiunea eficientă a traficului pentru a nu se produce noi creșteri ale concentrațiilor. În acest sens, au fost informate autoritățile publice locale”, a declarat Andrei Corlan, consilier la Garda de Mediu București.

