Poluare istorică la Corbu. Nimic nu s-a schimbat după amenda Gărzii de Mediu / OMV Petrom deviază o conductă, APM Constanța spune că nu e nevoie de evaluare de impact asupra mediului (VIDEO, FOTO)

Garda Națională de Mediu a amendat, anul trecut, OMV Petrom cu 60.000 de lei, după o sesizare ce scotea la iveală o poluare cu hidrocarburi chiar lângă plaja din Vadu-Corbu. Zona afectată se afla fix în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. S-a constatat atunci că poluarea este una istorică și că sursa este conducta care unește cele cinci platforme de extracție petrol și gaze din largul Mării Negre cu țărmul. Terenul aparține Rompetrol, dar poluatorul este OMV Petrom. Situația a rămas aceeași, ba chiar s-a agravat. Imagini surprinse la fața locului arată că nisipiul este impregnat cu hidrocarburi.

Terenul acoperit parțial de reziduuri petroliere este situat la circa doi kilometri de plaja Vadu, care se află în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării. O simplă groapă săpată de 20-30 de centimetri arată cum apa din pânza freatică este poluată cu hidrocarburi. Fix același lucru l-au constatat comisarii Gărzii de Mediu, în timpul controlului efectuat anul trecut, în aprilie, precizează evz.ro.

