Poluare record în Capitală, înregistrată duminică noapte și luni dimineață. Potrivit B1 TV, rețeaua națională și rețele independente de monitorizare a calității aerului au înregistrat depășiri record ale poluării.

Datele arată depășiri cu 900% - 1.000% ale nivelului maxim admis de PM 2,5 (un praf foarte fin amestecat cu diverse substanțe). Pentru PM10 (particule mari de praf), s-au înregistrat depășiri de aproape 800%.

Deși autoritățile române încă nu au avut nicio reacție, este de așteptat ca ministrul Costel Alexe să facă precizări de presă în cel mai scurt timp.

