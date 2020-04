Poluarea a tins, miercuri, noi cote record în Capitală în localitățile din jurul acesteia, deși traficul este redus din cauza resticțiilor cauzate de pandemia de coronavirus.

Potrivit autorităților, indicii mari de poluare sunt rezultatul unui inmcendiu izbucnit la o fermă de porci dezafectată din zona Periș.

Marian Petrache, președintele al Consiliului Județean Ilfov, a declarat pentru B1 TV că poliţiştii fac cercetări pentru identificarea persoanei sau persoanelor care au dat foc, dar el solicită în mod imperios verificarea proprietarilor terenului.

Bucureștenii și o parte dintre locuitorii județului Ilfov nu au putut deschide geamurile miercuri dimineață din cauza aerului înțepător, deși pe stradă aproape că nu trec mașinile din cauza restricțiilor impuse de autorități pe fondul pandemiei de COVID-19. Potrivit indicilor de poluare, particulele în suspensie PM 10 și PM 2,5 au atins din nou cote record.

Particulele mai mici de aproximativ 10 micrometri, denumite PM10 și particule mai mici decât cele de 2,5 microni (PM2,5), se pot infiltra în căile respiratorii și adânc în plămâni și să provoace probleme de sănătate.

Potrivit acestuia, firma care a intrat în faliment a lăsat în urma sa foarte multe probleme de mediu. Petrache spune că batalele sunt în județul Ilfov de aproape 40 de ani și că este necesar ca proprietarii să fie trași la răspundere.

În acest context, președintele Consiliului Județean Ilfov spune că este important ca pompierii să stingă incendiul cât mai repede pentru a limita poluarea, Garda de Mediu să ceară de urgenţă ca firma care deţine terenurile – Romsuintest, să ecologizeze zona, iar polițiștii și procurorii să-i găsească pe vinovați și să-i pedepsească.

“Cercetări pe numele firmei care are în proprietate acele terenuri.

Știți, e o vorbă românescă: boală lungă, moarte sigură. Batalele (groapă de depozitare a țițeiului, a noroiului rezultat prin săpare sau a diverselor reziduuri de fabricație din industria petrolului) alea nu sunt acolo de ieri sau alaltăieri. Batalele alea sunt acolo de 20-30-40 de ani. Firma a dat faliment, dar ne-a lăsat cu problemele.

Eu am vorbit și cu cei de la Garda de Mediu și cu Poliția. Făceau cercetări pentru a-l depista pe cel care a dat foc. Trebuie să facem cercetări cu filma care este proprietară a acelor terenuri și care nu a ecologizat zona și care nu ia măsuri”, a spus președintele Consiliului Județean Ilfov pentru B1 TV.

