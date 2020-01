POLUAREA ÎN BUCUREȘTI // Subiectul poluării a devenit unul extrem de îngrijorător în acest început de an în condițiile în care în București au fost înregistrate la început de an valori record privind particulele în suspensie.

În acest context, reputatul pediatru Mihai Craiu a atras atenția asupra efectelor grave pe care îl au aceste valori ridicate asupra sănătății copiilor.

"In septembrie 2010 prezentam la Congresul ERS de la Barcelona (European Respiratory Society) aceasta lucrare privind efectul poluării asupra bolilor respiratorii la copil.

Am evaluat 130 de copii pe durata a 2 luni de iarna (noiembrie - decembrie 2009) si am constatat ca doar in 10 zile din cele 61 s-au observat depăsiri ale NO2 sau ale altor oxizi de azot (asociați mai ales poluării din trafic). Exact in aceste zile s-a observat o creștere semnificativă statistic a spitalizărilor copiilor cu sensibilitate respiratorie (cei cu wheezing recurent).

Tot in acest studiu s-a observat o corelație intre depășirile PM10 si spitalizarile prin exacerbare severă", scrie Mihai Craiu pe Facebook.

După aproape 10 ani de la acest studiu, medicul arată că situația s-a înrăutățit, iar în această iarnă numărul de cazuri grave spitalizate s-a dublat pe fondul creșterii poluării.

"Atunci am fost incurajat de un medic din Japonia... Care zicea ca suntem in zona acceptabilă a poluării. Credeam că glumește, uitându-mă la cifre. Nu credeam ca se poate mai rău...

Acum după 10 ani ii dau dreptate. Se poate.

Vreți să vă spun că in iarna aceasta au fost de cel putin 2 ori mai multe cazuri grave spitalizate, din motive similare? Tocmai ne pregatim cu o noua lucrare pentru ERS 2020", concluzionează medicul.

Reamintim că aplicația Airly au înregistrat valoaro record pentru București, sâmbătă 4 ianuarie, când a atins o valoare record pentru indicele PM 2.5 de 167 la stația Barbu Văcărescu și 163 stația Șoseaua București - Târgoviște. Această valore încadrează la categoria "nesănătos" ceea ce înseamnă că toate persoanele expuse pot înregistra probleme de sănătate.