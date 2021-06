Pomperii hunedoreni, misiune de salvare dificilă. Un parapantist fusese prins în firele de curent la aproximativ 20 de metri înălțime, în apropierea masivului Retezat (FOTO, VIDEO)

Pompierii hunedoreni au intervenit, marți, pentru a salva un parapantist prins în firele de curent din zona localității Brazi, la o înălțime de circa 20 de metri. Parapantistul nu prezintă leziuni și nu are nevoie de îngrijiri medicale, spune ISU Hunedoara, care a precizat că în operațiuni au fost implicați 10 pompieri ai Detașamentelor Deva și Hunedoara cu trei autospeciale și un echipaj Salvamont.

Pomperii hunedoreni, misiune dificilă pentru salvarea unui parapantist prins în firele de curent, în apropierea masivului Retezat

„Misiune de salvare dificilă a pompierilor hunedoreni a unui parapantist prins în firele de curent din zona localităţii Brazi. Parapantistul suspendat de firele de curent la aproximativ 20 de metri inaltime, a ajuns in siguranta la sol. Echipajul de pompieri a utilizat autoscara pentru a ajunge la bărbat. Acesta a fost consiliat sa decupleze sistemul care il lega de parapantă şi a fost preluat in nacela autospecialei. Parapantistul nu prezinta leziuni si nu are nevoie de îngrijiri medicale. Zona Brazi, din apropierea masivului Retezat, este o destinaţie preferata de parapantisti pentru practicarea acestui sport. În operaţiunile de salvare au fost implicaţi 10 pompieri ai Detaşamentelor Deva şi Hunedoara cu 3 autospeciale şi un echipaj Salvamont”, a scris ISU Hunedoara, marți, pe Facebook.