Pompierii care au intervenit la incendiul din Constanța au întârziat cu autoscara mai mult decât s-a anunțat inițial. Șeful ISU Dobrogea, întrebat dacă au mințit colegii săi: Din păcate, cred că da (VIDEO)

Tot mai multe semne de întrebare apar în legătură cu intervenția pompierilor la incendiul de marți dimineață din Constanța, soldat cu moartea unei persoane. O femeie și-a pierdut viața după ce s-a aruncat de la etajul 6, disperată să scape de flăcări. Pompierii care ar fi trebuit s-o salveze n-au făcut-o. Autospeciala cu scară a ajuns prea târziu.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis că autospeciala a ajuns după două minute. Pompierii au comunicat faptul că autoscara, singura disponibilă, a ajuns la faţa locului la 12 minute de la momentul primirii apelului de urgenţă. O înregistrare dată publicitării marți seară arată, însă, că pompierilor le-a luat 27 de minute să parcurgă cei opt kilometri de la subunitate la locul incendiului.

Mihail Amarandei, șeful ISU Dobrogea, a admis, într-o intervenție pentru B1 TV, că e posibil ca pompierii de la respectiva subunitate să fi mințit.

