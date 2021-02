Pompierii, chemați degeaba la sediul Ministerului de Interne (VIDEO)

Emoţii pentru bucureştenii care locuiesc în centrul Capitalei. Liniştea nopţii a fost întreruptă de mai multe ambulanţe şi maşini de pompieri care au sosit la o alarmă dată chiar la sediul Ministerului de Interne, informează B1 TV.

Din fericire, alerta dată de unul dintre gardienii din zonă, care ar fi văzut fum negru acolo, a fost una eronată.

După ce au efectuat mai multe verificări, pompierii au sesizat că nu există niciun pericol şi s-au întors la secţii.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.