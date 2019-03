Victor Ponta: “Fondul Suveran de Jefuire a României” de către mafioţii Dragnea şi Vâlcov merge mai departe!

Fostul premier Victor Ponta lansează un atac foarte dur la adresa Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii după ce Ministerul Finanţelor a pus în dezbatere proiectul de hotărâre de guvern pentru înfiinţarea lui.

Preşedintele PRO-România îl numeşte drept drept "Fondul Suveran de Jefuire a României" de Dragnea şi Vâlcov şi avertizează că România va pierde 3 miliarde de euro prin existenţa acestuia.

"Cainii latra - caravana trece ! Hotii fura pana la capat ( asa cum au promis in afara tarii inca din 2017 ) .

“Fondul Suveran de Jefuire a Romaniei” de catre mafiotii Dragnea si Valcov merge mai departe !

1. Bugetul pierde 5 miliarde de lei ANUAL / acesti bani reprezinta profitul companiilor ( inca) detinute de Statul Roman si pe care Dragnea si Valcov le trec la niste “administratori privati” pusi chiar de ei / la acesti bani se adauga 9 miliarde de lei aport in numerar de la Trezorerie = in total 3 MILIARDE DE EURO", arată Victor Ponta, într-o postare pe Facebook.

Fostul premier susţine că prin aceste măsuri sunt preluate şi companiile României care vor fi vândute la preţuri mult mai mici .

"2. Romania pierde companii care au fost construite in zeci de ani prin munca parintilor nostri : Hidroelectrica , Romgaz, Nuclearelectrica, Portul Constanta, Loteria Romana, Cuprumin, Antibiotice , Aeroportul Otopeni si Timisoara ... Dragnea si Valcov fura acum printr-un document tot ce a construit poporul roman dupa ce a plecat Armata Sovietica din tara

3. Aceste companii erau intr-o stare economico-financiara foarte proasta in 2012 - dupa toate eforturile de restructurare si listare acum valoreaza cel putin 20 miliarde de Euro - adica 90 miliarde de lei / insa guvernul le evalueaza in HG ( din pix, fara nicio expertiza ) la 10 miliarde de lei - de 9 ori mai putin ; in acest fel pot sa le vanda la preturi de 9 ori mai mici", scrie Victor Ponta.

În plus, susţine Ponta, conducerea acestui Fond Suveran va fi una ce va fi numită fără niciun pic de transparenţă, iar activitatea acestuia va fi una politică şi fără a răspunde în faţa organismelor europene sau a finanţatorilor internaţionali.

"4. Conducerea Fondului este numita temporar ( pentru 18 luni ) FARA NICIO PROCEDURA TRANSPARENTA / in aceste 18 luni Fondul “vinde actiuni sau active ale companiilor fara sa se supuna legislatiei privind privatizarea” - totul la un pret de 9 ori mai mic decat valoarea de piata ! Toate “tunurile” trebuie date in 18 luni ( adica pana la Alegerile din Decembrie 2020) dupa care iau banii si fug !

5. Fondul fiind organizat strict politic, netransparent, impotriva observatiilor Comisiei Europene si a finantatorilor internationali - nu va atrage nicio investitie privata / va vinde actiunile si activele pe care le mai avea Statul Roman pe un pret de 9 ori mai mic, va cheltui multi bani pe “organizare” ( sedii, masini, birouri, conferinte, excursii in strainatate, secretare si consultantu etc ) si se va inchide - in 18 luni nu va face absolut nimic din povestile si minciunile spuse la televizor ( autostrazi, spitale bla bla bla) .

Romania va ramane cu un Fond Suveran ca in Botswana ???", continuă fostul premier.

Acesta mai atrage atenţia şi asupra unei răspunderi penale pe care o vor suporta Viorica Dăncilă şi Eugen Teodorovici, cei care îşi pun semnăturile pe hotărârea de înfiinţare.

"6. Legea pe care au incercat sa o dea prin Parlament a fost desfiintata in totalitate de CCR ca fiind nevonstitutionala / asa ca au dat ordonanta de urgenta ! La inchisoare vor ajunge Viorica Dancila ( care semneaza de frica) si Eugen Teodorovici ( iresponsabil santajat si manipulat de cei doi mafioti) / Toader Tudorel e prea destept si va face sute de observatii ca sa nu isi asume raspunderea ! Dragnea si Valcov nu semneaza nimic - si vor spune ca asta a fost decizia Guvernuluk . Credeti ca poporul roman va recupera de la Dancila si Teodorovici cei 20 de miliarde de euro furati?

PRO Romania nu va asista pasiv la CEL MAI MARE JAF DIN ISTORIA ROMANIEI / dincolo de actiunile politice vom pregati actiunile civile pentru suspendarea Hotararii de Guvern si actiunile penale impotriva tuturor celor care vor semna aceasta Hotarare ! Trebuie sa aparam avutia nationala - suntem in ceasul al 12- lea ! Vom actiona !", conchide Victor Ponta.