La un pas de MOARTE: Locatarii unui bloc rezidențial s-au trezit cu TAVANUL în cap (VIDEO)

S-au trezit din somn, în toiul nopţii, îngropaţi în moloz. Mai multe familii care locuiesc într-un complex rezidenţial din Popeşti Leordeni sunt îngrozite, după ce le-au căzut tavanele locuinţelor. Oamenii se tem că pot muri în casele pentru care s-au împrumutat, zeci de ani, la bănci. Locatarii au depus plângeri penale împotriva dezvoltatorului imobiliar, însă avocaţii acestuia spun, senini, că blocul a ieşit din garanţie şi nu mai au nicio responsabilitate. Preţul unui apartament în acest complex rezidențial poate depăși chiar 100.000 de euro, informează B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.