SCENE ȘOCANTE în Sălaj: Un porc mistreț a atacat doi oameni și a făcut ravagii într-un supermarket (VIDEO)

Scene incredibile s-au petrecut în orașul Șimleu Silvaniei, din județul Sălaj. Un porc mistreț a ajuns pe străzile localității, în centru, unde a atacat doi oameni. De asemenea acesta a intrat şi într-un supermarket în care a făcut ravagii, informează B1 TV.

Animalul sălbatic era rătăcit printre blocuri şi a fost surprins de o cameră de supraveghere din apropiere. În imagini se vede cum mistreţul aleargă o femeie care, în cele din urmă, reuşeşte să se adăpostească în scara unui imobil. De asemenea şi un bărbat de 62 de ani a fost muşcat de porcul mistreţ, de coapsă, şi a fost transportat de urgenţă la spital cu o ambulanţă.

Cele două persoane atacate de animalul sălbatic au fost internate la Spitalul de Boli Infecţioase. Atât femeia cât și bărbatul au fost vaccinați antirabic. Conform martorilor, se pare că animalul era rănit.

„Porcul mistreț a venit de pe un fond de vânătoare privat. Este foarte probabil ca mistrețul să fi fost scos din pădure. Dacă era rănit și hăituit de câini și-a căutat retragerea la adăpostul orașului. Și sigur că mistrețul rănit atacă omul care iese în cale sau care îi strâmtorează retragerea. În fața unui astfel de mistreț e bine să eviți să stai. Nu să fugi. Că îi declanșezi și mai tare intenția de atac. Cred că în imagini era vorba de o scroafă sau un vier foarte tânăr, fără colți, mai puțin periculos decât un vier puternic, adult”, a declarat Neculai Şelaru, președintele Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România.

În acest caz se fac cercetări pentru a se stabili cu exactitate cine sunt vinovaţii pentru că în mod normal, mistrețul nu pleacă din padure. Dacă era vorba de o vânătoare ar fi vorba de una ilegală dat fiind faptul că sezonul de vânătoare s-a încheiat pe 31 ianuarie.

