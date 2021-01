„Portocală”, victorie la ÎCCJ. Fostul procuror Mircea Negulescu scapă definitiv de controlul judiciar

Marți, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus revocarea definitivă a controlului judiciar faţă de fostul procuror Mircea Negulescu, în dosarul în care este judecat pentru săvârşirea infracţiunilor de cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, instigare la represiune nedreaptă, influenţarea declaraţiilor, inducerea în eroare a organelor judiciare, fals intelectual şi abuz în serviciu.

Mircea Negulescu scapă definitiv de controlul judiciar

Pe 23 iulie, Mircea Negulescu a fost arestat preventiv, fiind eliberat din arest pe 13 august şi pus sub control judiciar.

Mircea Negulescu ar fi fabricat probe în dosarul „Tony Blair”, în care Victor Ponta a fost acuzat de procurorii DNA că ar fi aranjat vizita fostului premier britanic în România, astfel încât să câștige un plus de capital de imagine în campania electorală din anul 2012. Tot în speța penală instrumentată de așa-zisul „Portocală”, DNA Ploieşti a pus, în 2016, sechestru pe averea lui Sebastian Ghiţă, până la concurenţa sumei de 220.000 euro.

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, în calitate de procuror în cadrul DNA - ST Ploieşti, cu ajutorul ofiţerului de poliţie judiciară Mihai Iuliano Iordache, detaşat la DNA - Ploieşti, Mircea Negulescu ar fi procedat la ticluirea modului de sesizare şi a întregului material probator administrat în două dosare, cu scopul învinuirii pe nedrept a unor persoane, ar fi dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, precum şi măsuri neprivative de libertate constând în control judiciar faţă de unele dintre acestea, ştiind că sunt nevinovate.

„În fapt, primul inculpat, în calitate de procuror de caz la DNA - ST Ploieşti, cu ajutorul celui de al doilea inculpat, Mihai Iuliano Iordache, ofiţer de poliţie judiciară, ar fi procedat la ticluirea modului de sesizare şi a întregului material probator administrat în două dosare aflate în instrumentarea DNA - ST Ploieşti, cu scopul învinuirii pe nedrept a unor persoane, ar fi dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de patru persoane, precum şi măsuri neprivative de libertate constând în control judiciar faţă de 3 persoane, despre care cunoştea că sunt nevinovate, şi ar fi determinat judecătorul de drepturi şi libertăţi să dispună, fără vinovăţie, arestarea preventivă a unei persoane în baza materialului probator plăsmuit", precizează Secţia specială de anchetare a magistraţilor.

De unde vine porecla „Portocală”

El însuși a povestit, într-un interviu mai vechi, că a primit porecla de „Portocală” în copilărie.

„Porecla vine din copilărie, de altfel o și uitasem pentru că nu mi se spune așa nici, în familie, nici de către prieteni. Am crescut în generația filmului Liceenii, am cântat la chitară, acesta fiind un hobby, iar pentru că instrumentul era de culoare portocalie, mi se spunea Portocală. Prima dată când am reauzit porecla din copilărie a fost în timpul unei anchete penale în 2013, într-un dosar de evaziune și spălare de bani, cu un prejudiciu de 34 milioane de euro, ca parte a unui mesaj de intimidare referitor la o cunoaștere a familiei mele, cu scopul vădit de intimidare, de a mă determina să mă opresc din investigații. Tot în acea perioadă persoane din anturajul celor anchetați, au început să culeagă date și informații în legătură cu mine și familia mea, să organizeze filaje, supravegherea imobilului în care locuiam, supravegherea intrărilor la unitatea de parchet – pentru a observa care sunt persoanele venite la audieri, să caute sau să contrafacă probe în scopul compromiterii mele”, declara Negulescu.