14.000 de oi moarte încă se află pe nava scufundată în Portul Midia. „Se pot dezvolta culturi bacteriene de tip antrax” (VIDEO)

Deși au trecut trei săptămâni de la dezastrul din Portul Midia, 14.000 de oi moarte sunt încă pe navă, informează B1 TV. Autorităţile susţin că în zona navei Queen Hind se fac doar monitorizări până când se va afla ce companie va interveni pentru scoaterea animalelor.

Abia săptămâna viitoare se va decide compania care va lua vaporul, după cum anunță autoritățile. De asemenea, urmează să fie aleasă şi firma care va repune vaporul pe linia de plutire.

