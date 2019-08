Posibile explicații pentru MASACRUL de la Spitalul Săpoca. Dr. Lavinia Țânculescu, în direct pe B1 TV: Poate fi o chestiune de supraviețuire. X, y se uită urât la mine, îmi vrea răul, deci mai bine acționez primul (VIDEO)

Dr. Lavinia Țânculescu, psiholog și profesor la SNSPA, a oferit, în direct pe B1TV, câteva explicații pentru masacrul de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca din Buzău, enumerând câteva circumstanțe care ar fi putut să contribuie la această tragedie.

„Vedeți, este și nedeontologic din partea mea să vorbesc despre un om pe care nu l-am întâlnit. N-o să fac acest lucru. Referindu-mă exclusiv la cazul de la Buzău, o să vă spun despre situația pacientului, care vine cu o condiție psihiatrică la spital. Aici pot fi două situații, în care pacientul vine voluntar și situația în care acesta vine involuntar. Este foarte posibil ca acest om să fi fost internat involuntar, deci împotriva voinței dumnealui. Acești pacienți, unii dintre ei, care sunt în situații acute, ar trebui să fie foarte atent supravegheați pentru că au niște condiții psihiatrice care sunt asociate cu ideea de pericol. Ei, în sine, nu sunt rău-intenționați, dar au sentimente asociate ideii de intruziune din partea altora. Alții vor să-mi facă rău. Halucinații în legătură cu faptul că x sau y îmi vrea răul, se uită într-un fel anume și, înainte de a mă omorî el pe mine, îl omor eu pe el. Este o chestiune de supraviețuire, mai mult decât de criminalitate intenționată”, a spus Țânculescu, în emisiunea moderată de Irina Petraru.

Totuși, psihologul consideră că, la această tragedie, a contribuit și „mediatizarea mai amplă” pe care cazurile de acest gen au avut-o în ultima perioadă, sugerând practic că acoperirea mediatică de care s-a „bucurat” cazul Caracal a alimentat sentimentele oamenilor cu înclinații criminale.

„Cred că este vorba despre mediatizarea mai amplă, în perioada aceasta. Nu cred că este un fenomen care se întâmplă exclusiv în țara noastră. Cred că este doar mai mediatizat, în ultima vreme. Publicul este mai sensibil la aceste tipuri de știri. Nu cred că este ceva neobișnuit. Există condiții psihologice care conduc aici. Cred că doar presa a fost mai alertă în perioada aceasta și, cumva, pe fondul acesta, lumea începe să devină mai sensibilă la acest gen de informații”, a spus Laura Țânculescu.



