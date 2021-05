Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat luni, într-o conferință de presă, că ancheta privind decesul omului de afaceri din Arad, în urma exploziei mașinii în care se afla, nu exclude posibilitatea ca posibilul asasin să aibă legături cu entități din afara țării:

“Evaluăm toate pistele interne și externe care țin de activitatea personală, care țin de activitatea comercială, care țin de sistemul relațional, de atât comercial, cât și personal. Nu excludem absolut nicio variantă. Avem la Arad cei mai buni specialiști, în frunte cu reprezentanții Institutului Național de Criminalistică București. În cel mai scurt timp vă vor oferi, prin procurorul de caz, detalii despre anchetă”, a declarat ministrul Lucian Bode.

