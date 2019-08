Poster uriaș cu Simona Halep în Times Square din New York: 'Foarte special' (FOTO)

Campanie extraordinară Simona Halep, în timpul turneului US Open.

Media Consulta a realizat o campanie pentru Banca Transilvania (BT) folosind imaginea Simonei Halep în Times Square New York pe The Beast, unul panourile multimedia cele mai mari din zona centrala a New Yorkului și Leicester Sq din Londra UK

Simona Halep s-a fotografiat mulțumită lângă aceste panouri. Tenismena româncă a fost mândră de gestul făcut de BT pentru ea și a postat o fotografie de mulțumire pe contul său de Instagram. „Foarte special”, a scris românca în descrierea postării.

Este pentru prima dată când o companie românească își face publicitate la acest nivel în cele mai fierbinți locuri de pe planetă.

Simona Halep s-a calificat, marți, în turul secund al turneului de la US Open, după ce a trecut de americanca Nicole Gibbs.