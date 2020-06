Potopul a blocat șoseaua din Mogoșoaia. Drumul s-a transformat în râu, iar mașinile nu mai pot trece. Probleme și în alte zone din Capitală și din Ilfov (VIDEO)

E potop în București. Ploaia a adus inundații atât de consistente, că șoseaua din Mogoșoaia s-a transformat într-un râu, mașinile nu mai pot trece, iar unele dintre ele au rămas pur și simplu blocate, potrivit B1 TV. Vestea vine pe fondul precipitațiilor abundente, care au traversat mai toată România.



Potopul din București a blocat șoseaua din Mogoșoaia. Probleme și în alte zone din Capitală și din Ilfov





Autoritățile intervin cu două autospeciale pe șoseaua din Mogoșoaia, unde angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență încearcă să dreneze apa de sub pod. Deși operațiunea durează deja de câteva ore, încă nu s-a terminat. Totuși, cele două mașini care rămăseseră blocate miercuri dimineața au fost scoase din apă. În aceste condiții, mai multe echipaje de poliție sunt amplasate la intrarea pe acest drum, pentru a-i redirecționa pe șoferi, dat fiindcă încă nu se poate circula.

Intervenția ISU București-Ilfov a fost solicitată în 11 situații de acest gen, începând cu 6 dimineața și până la ora redactării articolului. Este vorba despre cinci intervenții în Capitală și alte șase în județul de la marginea sa, iar toate s-au referit la extragerea apei acumulate, în special de pe carosabil, dar și din subsolul unor locuințe. În aceste condiții, traficul din București și din zonă a fost, la rândul său, îngreunat.

Situația este una dificilă și pe Șoseaua București-Târgoviște, unde autoritățile intervin – la fel ca în Mogoșoaia – cu o motopompă pentru extragerea unei cantități mari de apă. Probleme au fost întâmpinate și pe străzile Lonea, Rândunelelor și Redea din Capitală, astfel că șoferii sunt rugați să evite zonele, până la remedierea dificultăților de trafic.

Pe fondul ploilor, albia unui râu din România s-a revărsat din cauza gunoaielor





Cum precipitațiile abundente au făcut prăpăd în mai multe zone din România, albia râului Olteț s-a revărsat din cauza gunoaielor. Informația a fost comentată de Radu Banciu, în ediția de marți seară a emisiunii „Lumea lui Banciu”, de pe B1 TV.

„În România – să știți că m-am liniștit când am citit această știre, care ar fi fost într-adevăr oribilă dacă venea de oriunde din altă parte – am mai depășit o limită. Este prima țară, cel puțin după cunoștințele noastre, unde o albie a unui râu s-a revărsat din cauza gunoaielor. Au dat gunoaiele apa pe dinafară. N-a mai suportat, atâtea s-au adunat. În județul Olt, cursul râului Olteț blocat de cantitățile imense de gunoaie până la urmă și-a ieșit din matcă – gunoaie, sigur, aduse de viitură. Pe margine n-a ieșit apa, ca de obicei, ci au ieșit ziarele, au ieșit cizme, au ieșit borcane, au ieșit măști, au ieșit mănuși, au ieșit căpățânile de varză, ce era aruncat acolo. Extraordinar! Dacă am fi citit știrea aceasta undeva într-o țară civilizată, ne-ar fi părut rău pentru planetă și am fi zis, ca tot românul săritor, ca tot românul cu frica de Dumnezeu, ca tot românul creștin, vai de mine, dar cum a ajuns planeta asta! (...) Întâmplându-se în România însă, nu interesează pe nimeni!”.