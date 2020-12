Povestea fotografului care a publicat imaginile din decembrie '89 abia după 20 de ani: „Nu cred că a fost cu adevărat revoluție"

Eugen Moritz se numără printre românii care au realizat imagini spectaculoase de la Revoluția din 1989, de la Cluj-Napoca. 20 de ani a așteptat profesorul universitar pentru a publica imaginile.

„Am făcut publice fotografiile abia la 20 de ani de la momentul declanşării expunerii negativelor. La vremea acea eram profesor stagiar la Călăraşi şi eram în vacanţă la Cluj-Napoca. Aveam cu mine un aparat foto pe film lat şi doar câteva filme late. Aveam doar 12 cadre pe un film, deci nu puteam foarte multe poze.

Regret că multe fotografii au fost neclare. Fotografiam cumva din geanta de pe umăr. Înclinam un pic geanta şi fotografiam din genată pentru că îmi era teamă să nu se lege lumea de mine. După ce am făcut fotografiile, neavând un laborator la Cluj, le-am developat la Călăraşi, dar le-am pus pe hârtie după foarte, foarte mulţi ani", a dezvăluit Moritz, potrivit Adevărul.

Fragmente de creier aruncate pe străzi

Scenele la care a asistat fotograful erau de-a dreptul terifiante.

„Am fotografiat o calotă craniană, şi două-trei fragmente, dintre care unul era mai mare, din creierul unei persoane care a fost împuşcate acolo. Era în lateral un pic de librăria Universităţii, pe partea cealaltă a străzii, aproape de caldarâm. Apoi lumea a început să pună pâine, lumânări, devenise prea încărcat şi bucata de craniu aproape nu se mai vedea. Nu era foarte multă lume. Dar erau tăcuţi. Lumea nu ştia ce se întâmplă. Mergeau din Piaţa Libertăţii în Piaţa Păcii, apoi la Opera Română, se întorceau, nu ştiau ce vor”, a mai povestit Moritz.

„Nu cred că a fost cu adevărat revoluție"

În opinia lui Moritz, evenimentele din decembrie 1989 nu au reprezentat o revoluție, ci o revoltă spontană combinată cu o lovitură de stat.

„Problema e că eu nu am crezut în puterea fotografiilor mele şi am aşteptat 20 de ani să le fac publice. Nu ştiu dacă regret sau nu, pentru că mi-am dat seama că într-adevăr am primit doar o felie din libertate şi nu întreg tortul, aşa cum am văzut scris pe unul zid din Piaţa Romană, în Bucureşti. A ţinut doar câteva luni libertatea.

Mi-am dat seama că lucrurile nu merg cum a dorit lumea. Din punctul meu de vedere, Revoluţia a fost doar o revoltă spontană populară pe baza căreia anumiţi oameni au beneficiat şi au profitat şi atunci, şi încă se mai profită. Nu cred că a fost cu adevărat o revoluţie. Păcat că au murit atâţia oameni”, a mai declarat Moritz.