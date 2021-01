Povestea materialului viral despre vaccinul împotriva COVID-19, realizat de un medic român stabilit în Suedia: "Totul a plecat de la o discuție pe care am avut-o pe Facebook, într-un live cu un prieten

Laura Ghibu, medicul român stabilit în Suedia, care a devenit cunoscută pe rețelele de socializare datorită unui material devenit viral în care pandemia și modul în care funcționează vaccinul împotriva virusului COVID-19 sunt explicate pe înțelesul tuturor, a povestit pentru B1 TV, în emisiunea lui Tudor Mușat despre ideea realizării unui astfel de material:

“ Totul a plecat de la o discuție pe care am avut-o pe Facebook, într-un live cu un prieten, care nu este de meserie medic sau cadru medical și care a avut câteva întrebări despre vaccin. Am încercat să le explic cât am putut de simplu și fiica mea era în zonă și auzindu-mă povestind m-a întrebat și ea cum funcționează acest vaccin. Pentru ea am încercat să explic și mai simplu și m-am folosit de niște desene pe care le-am folosit eu, și când am făcut acele desene, fiica mea mi-a spus ceva care m-a uimit”, a precizat Laura Ghibu, medic român stabilit în Suedia.

Atunci tutorialul făcut de fiica medicului român, Astrid, au fost mult mai bine realizate.

“A fost nevoie cam de două zile după ce am făcut aceste desene. Am făcut o activitate mamă-fiică pe timp de vacanță, ne-am distrat și dacă am putut să ajutăm ne face și mai mare plăcere”.