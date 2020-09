Povestea primarului mort din Deveselu a ajuns în presa internațională. Ce scriu principalele publicații despre alegerile locale din România

Povestea primarului din Deveselu, care a fost reales la alegerile locale de duminică deși a murit, a ajuns în presa internațională. Mai multe publicaţii cunoscute, printre care CNN, Reuters, NBC News sau CBS au scris despre situația din comună.

Jurnaliștii CNN menționeazã cã primarul decedat de la Deveselu, Ion Aliman, a fost reales cu o largã majoritate de voturi, peste 60%, deși întreaga comunitate știa cã acesta nu-și poate exercita funcția.

În ciuda victoriei lui Aliman, PSD a pierdut duminicã orașe și consilii județene cheie în fața PNL, care conduce cu un guvern minoritar, și a USR-Plus, o alianțã a douã grupãri de centru-dreapta, relateazãși BBC.

CNN a mai remarcat și faptul că nu a fost prima data când așa ceva s-a întâmplat în România, articolul menționând un caz din anul 2008, din comună ieșeană Voinesti, unde un candidat a murit chiar în ziua alegerilor.

