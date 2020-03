Povestea unui șofer român de TIR, infectat cu Covid-19 în Italia: 'M-am autoizolat și sunam la numărul verde, iar autoritățile îmi spuneau că nu am nimic, să merg acasă'

Un șofer român stabilit în Sicilia de peste 15 ani a impresionat presa italiană cu povestea sa.

Bărbatul a povestit pentru televiziunea locală Rete Chiara că la întoarcerea din cursa săptămânală pe care o efectuează în nordul țării a simțit primele simptome de Covid-19, decizând să nu meragă acasă, pentru a nu infecta familia și alte persoane apropiate, potrivit Cetaneanul.net

„ Mă întorceam dintr-o cursă efectuată în zona Treviso și Mantova, în nordul Italiei. Când m-am întors din cursă, sâmbătă seara, 14 martie, l-am sunat pe angajatorul meu și i-am spus că simt temperatura puțin ridicată, fiindcă eu m-am informat mereu despre această situație, cum se manifestă, ce înseamnă.”, spune șoferul român care suspecta atunci că ar fi fost contaminat cu noul coronavirus.

Patronul a reacționat și i-a dat românului cheile de la casa lui de vacanță din Manfria, acesta autoizolându-se acolo.

Din autoziolare, bărbatul a sunat la autorități să spună ce se întâmplă cu el, dar a fost încurajat să meargă acasă că „nu are nimic”.

Bărbatul nu a respectat însă aceste sfaturi, iar ulterior s-a dovedit că a avut dreptate. El a fost primul rezident din localitatea italiană Gela, provincia Caltanissetta din Sicilia, care a fost diagnosticat pozitiv la testul pentru noul coronavirus.

„ Am început să sun la numărul verde, nu mi-au răspuns. Am sunat la numărul 118, mi-au spus să mă duc acasă liniștit că nu am nimic. Eu le-am spus că am copiii, am soția care mă așteaptă acasă și nimic.

Apoi am sunat din nou la 112, mi-au spus același lucru: du-te acasă, de ce mai stai încă acolo?. Le-am zis că nu pot să plec și am rămas aici, în casa asta de vacanță. Nu am vrut să mă întorc acasă mai mult pentru familie, așa că m-am autoizolat. Duminică (15 martie – n.r.) am încercat să-l sun și pe medicul de familie și nu mi-a răspuns, mi-a răspuns abia luni dimineața și mi-a zis să iau un Paracetamol când am temperatură mai mare de 38-39 de grade.

Apoi, marți, m-am simțit puțin mai rău, a venit o ambulanță de la Gela, mi-au făcut un control și m-au dus la spitalul din Caltanissetta. Odată ajuns acolo, mi-au făcut toate verificările la plămâni, chestii, mi-au făcut și testul cu tampon. Mi-au spus că sunt bine, că nu am coronavirus și că pot chema pe cineva să mă ducă acasă, deoarece ambulanța plecase.

Eu am sunat șefii, aceștia au venit cu două mașini și mi-au lăsat una în fața spitalului. Eu am luat-o, iar ei au plecat cu cealaltă mașină.” a povestit șoferul.

La nici 48 de ore distanță, a fost anunțat de la spital că rezultatul testului i-a ieșit pozitiv.

„ Am stat mereu singur. Nu am avut contact cu nimeni de când m-am întors, familia nu mi-am mai văzut-o din data de 8 martie.”, a mai precizat românul.

Exemplul lui este acum pe buzele multor italieni, iar greșeala făcută de autorități, poate și în alte cazuri, a dus la trageia pe care o vedem astăzi în Italia.

