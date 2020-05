Avertisment din partea meteorologilor. O masă de aer încărcată cu praf saharian este așteptată să vină peste România. Așa că nu ar trebui să fim surprinși dacă vom vedea depuneri de praf roșiatic pe mașini. De altfel, un fenomen similar a avut loc și anul trecut, când aerul încărcat cu particule sahariene, în combinație cu ploile, au acoperit orașele cu un strat de noroi roșiatic. Scenariul se va repeta, așadar, și în acest an, pentru că, în paralel cu norul de praf, în România vor cădea și ploi destul de abundente.

Punctul culminant al acestui fenomen a avut loc chiar în dimineața zilei de marți, șoferii observând pe mașini depunerile de praf roșiatic sau alb-gălbui. Fenomenul se observă cel mai bine mai ales în zonele de deal și de munte, din vestul, nord-vestul și centrul țării și în zonele unde a plouat recent.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, climatologul Roxana Bojariu a explicat că norul de praf saharian nu va rămâne deasupra țării noastre foarte mult timp.

”Praful saharian nu va rămâne foarte mult timp. Din noaptea aceasta, transportul dinspre sud a ajuns în unele zone ale României, mai ales în zonele de vest și nord-vest și în timpul zilei de astăzi vom avea astfel de transport care se va depune odată cu ploile care apar și ele, în așa fel încât efectele nu vor fi oricum foarte spectaculoase. Vom observa pe mașini sau pe geamuri aceste straturi fine roșiatice. E un fenomen care e oarecum obișnuit primăvara, în sensul în care, în Sahara, în nordul Africii, procese convective puternice duc particulele de praf, de nisip, la înălțimi foarte mari, acolo de unde ele pot fi transportate chiar și mii de kilometri. În cazul nostru, astfel de transport trece deasupra Italiei, deasupra Peninsulei Blacanice, ajunge până în nord, în zona Poloniei, chiar. Până să ajungă în România, deja efectul este mult diminuat la trecerea peste Mediterana. Oricum, noi nu vom simți intensitatea cea mai mare a acestui fenomen”, a explicat Roxana Bojariu.

Întrebat în ce măsură ar putea fi afectate culturile agricole de apariția acestiui praf saharian, climatologul a răspuns: ”Pentru culturile agricole nu e un lucru rău pentru că acest praf saharian aduce minerale, compuși care ajută la îmbogățirea solului. Transportul ăsta poate să ajungă și peste Oceanul Atlantic și să fertilizeze solul pădurilor amazoniene, de exemplu. S-au făcut studii care arată clar că aportul acesta de minerale este benefic solului. Însă are și alte efecte, mai ales atunci când vorbim de concentrații foarte mari, ceea ce nu e cazul acum, și când pot interfera cu poluanții locali și, evident, să apară complicații pentru sănătatea publică, mai ales în cazul celor care au probleme respiratorii, care au astm, sau alte astfel de probleme. Dar nu e cazul totuși pentru zona noastră, pentru acest episod scurt, care oricum este mult diminuat și de trecere și pentru faptul că aerul este curățat prin ploaie”.

